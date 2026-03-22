Giuseppe Conte va a votare ma dimentica la tessera elettorale | la gaffe al seggio per il referendum – Il video

Gaffe per il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, una volta arrivato al seggio di via Giulia a Roma per esprimere il suo voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Dopo i saluti agli scrutatori, Conte si è reso conto di aver lasciato la tessera elettorale nella giacca fuori dall’urna, costringendolo a uscire e rientrare prima di poter dare la propria preferenza. Gaffe che non ha tolto il consueto richiamo alla partecipazione. «Faccio un appello a partecipare, sempre. Quando c’è un’occasione per esprimere un diritto democratico i cittadini devono esserci, non devono mai delegare agli altri», ha dichiarato Conte. Le battute ai cronisti. 🔗 Leggi su Open.online

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