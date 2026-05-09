novena alla madonna di fatima per chiedere una grazia sesto giorno

Oggi si conclude il sesto giorno della Novena alla Madonna di Fatima, un momento di preghiera che si avvicina al 13 maggio. In questa giornata, i fedeli rivolgono a Maria la richiesta di perseverare nella fede e nelle speranze, confidando nel suo Cuore Immacolato come protezione e guida. La novena rappresenta un percorso di preghiera condiviso in preparazione alla festa dedicata alla Madonna di Fatima.

Prosegue il nostro cammino verso il 13 maggio. Nel sesto giorno della Novena alla Madonna di Fatima, chiediamo a Maria la grazia della perseveranza, certi che il suo Cuore Immacolato è il nostro rifugio sicuro in ogni tempesta. Giunti al sesto giorno della Novena alla Madonna di Fatima, il nostro cuore si fa più fiducioso. In questo percorso di preghiera, Maria ci insegna che non siamo mai soli nelle nostre battaglie quotidiane. Oggi le affidiamo con particolare devozione quella grazia che tanto ci sta a cuore, sapendo che Lei, come Madre premurosa, presenta ogni nostra lacrima e ogni nostra speranza al trono dell’Altissimo. Sostare davanti a Lei significa ritrovare la forza di non arrendersi e la gioia di sentirsi protetti dal suo manto di luce.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Novena alla Madonna di Fatima | Giorno 1 | Maria sei venuta dal cielo per me

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