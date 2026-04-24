Al Roland Garros senza la partecipazione di Alcaraz, il sorteggio si presenta con alcune novità, mentre Djokovic continua a essere considerato un concorrente per le fasi avanzate del torneo. Jannik Sinner, che arriva come numero uno del mondo, sarà la testa di serie numero uno. La mancanza di Alcaraz nei tornei di Roma e Parigi influisce sulla definizione delle posizioni di testa di serie, aprendo spazi per altri giocatori nella corsa alle prime posizioni.

Jannik Sinner arriverà al Roland Garros da numero 1 del mondo e dunque sarà la testa di serie numero 1: il forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz a Roma e Parigi, però, apre anche alla lotta per la testa di serie numero 2 nei tornei appena citati. Al momento il numero 2 del seeding sarebbe, proprio come a Madrid, il tedesco Alexander Zverev, ma ovviamente non vi è aritmetica certezza, visti i 1000 punti in palio a Madrid e Roma, che sia il teutonico il numero 3 del mondo dopo gli Internazionali d’Italia. Il ranking ATP che definirà le teste di serie del Roland Garros sarà quello rilasciato lunedì 18 maggio, ma non è aritmeticamente certo che sia Zverev il numero 2 del torneo di Parigi: potrebbe infatti essere Djokovic il numero 2, scavalcando il tedesco a Roma.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa cambia nel sorteggio del Roland Garros senza Alcaraz? Resta la mina vagante Djokovic per la semifinale

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