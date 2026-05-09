NOVA 2026 | a Salerno il percorso partecipativo per la costruzione del programma di governo

A Salerno si sta svolgendo il percorso partecipativo per la definizione del programma di governo denominato NOVA 2026. L’organizzatore ha riferito che, negli ultimi mesi, sono aumentate le richieste di partecipazione da parte di associazioni, categorie professionali e cittadini. L’obiettivo è coinvolgere attivamente diversi attori locali nel processo di elaborazione del progetto. La fase attuale si concentra sulla raccolta di proposte e contributi da parte dei partecipanti.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’organizzatore Michele Cammarano: “In questi mesi stiamo registrando una crescente richiesta di partecipazione da parte di associazioni, categorie professionali e cittadini. NOVA nasce per dare spazio a queste energie e trasformarle in proposte concrete, costruite dal basso e messe a disposizione del lavoro politico nazionale” Sarà Salerno una delle tappe del percorso “NOVA – Parola all’Italia”, l’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle per raccogliere contributi utili alla definizione delle priorità del futuro programma di governo. A darne notizia è Michele Cammarano, già consigliere regionale e coordinatore dell’iniziativa sul territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - NOVA 2026: a Salerno il percorso partecipativo per la costruzione del programma di governo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il percorso partecipativo "Nova-Parola all'Italia" del M5s arriva in Abruzzo: tappa anche a PescaraSi chiama “Nova-Parola all’Italia” ed è il percorso partecipativo promosso dal M5s che il 16 e il 17 maggio fa tappa a Pescara con tre appuntamenti... M5S: «Al via Nova 2026: costruiamo il programma di governo insieme ai cittadini»«Il Movimento 5 Stelle, su impulso del presidente Giuseppe Conte, inaugura oggi una fase politica senza precedenti: non caliamo un programma... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pallanuoto, successo per le prime tre della classe. Blitz Olympic Roma con la RN Salerno; Previsioni traffico ponte del 1 maggio; Castellammare, gli studenti incontrano il gruppo Ars Nova: trionfo delle sonorità mediterranee; Salerno: venerdì 8 Università celebra Giornata Europa (2). Elezioni Amministrative 2026: scatta la corsa alle urne. De Luca punta al tris a Salerno Elezioni Amministrative 2026: scatta la corsa alle urne. De Luca punta al tris a SalernoAl via la sfida elettorale 2026 in 12 comuni a sud di Salerno. Vincenzo De Luca corre per il tris nel Capoluogo. Tutti i nomi, le curiosità e le sfide del territorio. infocilento.it Cantagiovani 2026, Salerno capitale della coralità giovanileSalerno si prepara a diventare capitale della coralità giovanile con Cantagiovani 2026, festival giunto alla sua 19ª edizione e in programma l’1 e 2 ... zon.it Fondi ai Comuni della provincia di Salerno, Aurelio Tommasetti “Risorse fondamentali per sicurezza, scuole e territorio” x.com