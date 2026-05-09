Nottingham Forest-Newcastle domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Tricky Trees in botta dopo la finale mancata?

Da infobetting.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio alle 15:00 si gioca la partita tra Nottingham Forest e Newcastle. La squadra di casa è reduce dalla sconfitta per 1-0 nell’andata, risultato che non permette di garantirsi la qualificazione alla finale di Europa senza ulteriori sforzi. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già in circolazione. La sfida si presenta come un’ultima occasione per il Nottingham Forest di sperare in una rimonta.

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L’1-0 dell’andata non garantiva certo al Nottingham Forest di qualificarsi per la finale di Europa League, ma perdere addirittura 4-0 al Villa Park nella semifinale di ritorno è stata una bella botta per gli uomini di Vítor Pereira che ora dovranno almeno cercare di chiudere la pratica salvezza il più presto possibile, magari battendo un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Nottingham Forest-Newcastle (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tricky Trees “in botta” dopo la finale mancata?
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