Nottingham Forest-Newcastle domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Tricky Trees in botta dopo la finale mancata?

Domenica 10 maggio alle 15:00 si gioca la partita tra Nottingham Forest e Newcastle. La squadra di casa è reduce dalla sconfitta per 1-0 nell’andata, risultato che non permette di garantirsi la qualificazione alla finale di Europa senza ulteriori sforzi. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già in circolazione. La sfida si presenta come un’ultima occasione per il Nottingham Forest di sperare in una rimonta.

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