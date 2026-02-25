Nottingham Forest-Fenerbahce Europa League 26-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Solo una formalità per i Tricky Trees?

Il match tra Nottingham Forest e Fenerbahce è stato deciso da una prestazione dominante dei Turchi, che hanno consolidato il loro vantaggio già nel primo tempo. La squadra di Istanbul ha sfruttato al massimo le occasioni, lasciando poche speranze ai padroni di casa. La partita si è conclusa con un risultato schiacciante, rendendo il ritorno in trasferta praticamente inutile. I tifosi dei Forest si aspettano ora di vedere come reagiranno alla sconfitta in casa.

L'incrocio tra Nottingham Forest e Fenerbahce era probabilmente uno dei più interessanti dei play-off di Europa League: ci si aspettava che il verdetto potesse essere molto incerto, invece ci troviamo di fronte a una situazione che sembra quasi totalmente definita. I Reds, infatti, hanno sbancato Istanbul la settimana scorsa, rifilando tre gol agli avversari: è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.