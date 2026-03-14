Nottingham Forest-Fulham domenica 15 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca la sfida tra Nottingham Forest e Fulham. Sono state pubblicate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per l’incontro. La partita si svolge nel contesto degli ottavi di finale di Europa League, dopo che il Nottingham Forest ha perso 1-0 in casa contro il Midtjylland nell’andata.

Ci sarebbe da chiedersi dove sarà la testa del Nottingham Forest dopo che ha perso per 1-0 in casa contro il Midtjylland nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ora i Tricky Trees dovrebbero andare in Danimarca per cercare di ribaltare uno svantaggio non eccessivo, ma sarebbe comunque un’impresa ardua da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Fulham (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Brighton-Nottingham Forest (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDopo il rigore segnato da Kerem Akturkoglu che aveva portato il Fenerbahce sul 2-0, c’è stata un po’ di preoccupazione tra i supporter del Nottingham... Brighton-Nottingham Forest (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Compito possibile per gli ospitiDopo il rigore segnato da Kerem Akturkoglu che aveva portato il Fenerbahce sul 2-0, c’è stata un po’ di preoccupazione tra i supporter del Nottingham... Contenuti e approfondimenti su Nottingham Forest Fulham domenica 15... Temi più discussi: Premier League, su Sky in campo tutte le big del campionati; Premier League: il City bloccato dal Forest, l'Arsenal ne approfitta e va a +7; Premier League. L' Arsenal allunga in classifica, pari per Guardiola, cadono United e Aston Villa; Non dirò che è tutto perfetto: Tudor ribadisce le critiche ai giocatori del Tottenham. Pronostico Nottingham Forest-Fulham: il colpo salvezzaNottingham Forest-Fulham è una partita della trentesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Nottingham Forest vs Fulham – 15 Marzo 2026Nel cuore della Premier League, il 15 Marzo 2026 alle 15:00, il City Ground sarà teatro di una sfida intensa tra Nottingham Forest e Fulham. Una partita ... news-sports.it #PremierLeague, Vittoria importante in chiave salvezza del #WestHam, che ha battuto 1-0 il Fulham grazie a un gol di #Summerville e ha così raggiunto al terzultimo posto in classifica il Nottingham Forest. CLASSIFICA PREMIER LEAGUE ULTIME POSIZIONI - facebook.com facebook