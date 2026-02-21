Nottingham Forest-Liverpool domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Nottingham Forest ha esonerato Sean Dyche il 15 febbraio e ha scelto Vitor Pereira come nuovo allenatore. Pereira ha già debuttato con successo, portando la squadra a una vittoria per 3-0 contro il Fenerbahçe in Europa League. Questo risultato ha dato slancio al club, che ora si concentra sulla partita contro il Liverpool prevista per domenica 22 febbraio alle 15:00. La sfida promette emozioni tra due formazioni alla ricerca di punti importanti.

La prima cosa da dire è che il 15 febbraio Sean Dyche è stato esonerato dal Nottingham Forest e al suo posto è arrivato Vitor Pereira, il quale ha subito guidato il suo nuovo club a una vittoria per 3-0 in casa del Fenerbahce in Europa League, ipotecando gli ottavi di finale.

