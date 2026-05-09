Notte Eretica al Comunale Baricco | Usate i corpi per sentire la musica

Nella serata al teatro comunale, uno scrittore ha invitato il pubblico a vivere l’esperienza musicale coinvolgendo il proprio corpo, sottolineando che la musica si percepisce anche con la sensibilità fisica e non solo con l’udito. L’appello è stato rivolto agli spettatori, invitandoli a usare il corpo per sentire e condividere le emozioni che la musica può trasmettere. La serata si è conclusa con un invito a percepire la musica in modo più sensibile e diretto.

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Bologna, 9 maggio 2026 – “Usate i vostri corpi per sentire la musica. La musica si sente con la vita”. Lo ripete spesso Alessandro Baricco durante la sua “Notte Eretica” al Teatro Comunale di piazza Verdi, momentaneamente trasformato in cantiere. Duecento persone sul palco, moltissimi giovani. BARRICO AL TEATRO COMUNALE Ci sono il sindaco Matteo Lepore, la sovrintendente Elisabetta Riva, il direttore artistico Pierangelo Conte, il violoncellista e direttore d’orchestra Enrico Melozzi, Alessandra Scardovi e Fulvia de Colle di Musica Insieme, Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna. Breve storia eretica della musica classica . La presentazione dell’ultimo libro dello scrittore “ Breve storia eretica della musica classica ” (Feltrinelli) comincia dalla consolle accanto al dj Alessio Bertallot.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte Eretica al Comunale, Baricco: “Usate i corpi per sentire la musica” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Baricco rivoluziona “La Traviata”: a Colorno uno spettacolo immersivo tra musica e raccontoSarà Alessandro Baricco a guidare il pubblico dentro una nuova e sorprendente rilettura de La traviata di Giuseppe Verdi con Una Traviata da cortile,... Baricco e l’Orchestra Filarmonica di Benevento: due serate tra musica e raccontoTempo di lettura: 2 minutiLa città di Benevento si prepara ad accogliere uno degli intellettuali e narratori più autorevoli del panorama... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Notte Eretica di Alessandro Baricco arriva al Teatro Comunale di Bologna; Alessandro Baricco | Notte Eretica; Alessandro Baricco al Comunale di Bologna con Notte Eretica: musica, parole e performance nella Sala Bibiena; Giornata inaugurale Salone Internazionale del Libro Torino – Alessandro Baricco con l’Orchestra Canova. Notte Eretica di Alessandro Baricco arriva al Teatro Comunale di BolognaUn happening musicale, una festa danzante a ritmo di elettronica, una lezione notturna fuori dagli schemi: tutto questo è Notte Eretica di Alessandro Baricco, un format in cui partendo da un formato c ... ansa.it Alessandro Baricco al Teatro Comunale, venerdì 8 e sabato 9 maggioLa Sala Bibbiena del Teatro Comunale ospita Alessandro Baricco per una doppia serata dedicata a Notte Eretica #2. Lo scrittor ... ilrestodelcarlino.it