Baricco rivoluziona La Traviata | a Colorno uno spettacolo immersivo tra musica e racconto

A Colorno, uno spettacolo innovativo combina musica dal vivo e narrazione, portando l’opera fuori dai teatri. La produzione, intitolata

Sarà Alessandro Baricco a guidare il pubblico dentro una nuova e sorprendente rilettura de La traviata di Giuseppe Verdi con Una Traviata da cortile, spettacolo di narrazione e musica dal vivo che porterà l’opera fuori dai teatri per trasformarla in un’esperienza collettiva, immersiva e popolare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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'Una Traviata da cortile' di Alessandro Baricco in tour da maggioSarà Alessandro Baricco a guidare il pubblico in una nuova rilettura de La Traviata di Giuseppe Verdi con 'Una Traviata da cortile', spettacolo di narrazione e musica dal vivo che nei prossimi mesi, a ... ansa.it

Presentazione della Traviata da Cortile - Videointerviste a Baricco, Messi e ProcacciPresentata a Busseto la Traviata da Cortile di Alessandro Baricco su musica di Giuseppe Verdi. Debutto nazionale il 27 e 28 maggio a Colorno Antica Gancia Benedettina per il Teatro Regio di Parma. Big ... gazzettadiparma.it