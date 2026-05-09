Notte di terrore nel reggiano | esplosioni e furti ai bancomat

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte in provincia di Reggio Emilia, si sono verificati diversi episodi di esplosioni e furti ai bancomat. Dopo il secondo colpo, i ladri sono riusciti a fuggire prima di essere fermati. Le forze dell’ordine sono intervenute per sventare un tentativo di furto a Casalgrande, ma resta da capire come siano riusciti i malviventi a scappare e chi abbia impedito che il furto si concretizzasse.

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? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a scappare dopo il secondo colpo?. Chi ha permesso di sventare il furto a Casalgrande?. Quali danni strutturali ha causato l'esplosione della marmotta a Gattatico?. Come si sono mossi i criminali tra i due comuni reggiani?.? In Breve Esplosione a Praticello di Gattatico in piazza Cervi nella notte tra 8 e 9 maggio.. Intervento degli artificieri di Bologna e evacuazione temporanea di alcuni residenti a Casalgrande.. Fuga dei malviventi a Casalgrande in una vettura scura dopo l'allarme dei cittadini.. Danni strutturali alla filiale di via San Lorenzo e alla sede di piazza Cervi.. Due colpi ai bancomat hanno colpito il territorio reggiano nella notte tra venerdì 08 e sabato 09 maggio 2026, con gli episodi verificatisi a Praticello di Gattatico e Casalgrande intorno alle ore due.🔗 Leggi su Ameve.eu

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