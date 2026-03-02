Due squadre di volley nel terrore Il pallavolista reggiano Nicola Salsi | Gli scoppi sembravano vicini a noi

Due squadre di volley sono state colpite da una serie di esplosioni durante una partita, con il pallavolista reggiano Nicola Salsi che ha riferito di aver sentito gli scoppi molto vicini a lui. La scena si è svolta in un contesto di grande tensione, lasciando gli atleti e i presenti in uno stato di shock. Le conseguenze di quanto accaduto sono ancora da chiarire.

Uno scenario difficile da immaginare per uno sportivo professionista abituato a muoversi ‘al sicuro’, figuriamoci da vivere in prima persona. Tanti pallavolisti professionisti italiani – e tra di loro anche il 28enne reggiano Nicola Salsi (ex Modena Volley, Club Italia e Siena) – si sono invece trovati a vivere ore di paura e tensione a Dubai, quando alcuni missili iraniani hanno iniziato a piovere sulla lussuosa città degli Emirati Arabi, meta da anni di un turismo occidentale e italiano di massa e da qualche stagione anche luogo di ‘allenamento’ per club di SuperLega non impegnate nei play off. Il Torneo Nas, infatti, organizzato proprio a Dubai tra fine febbraio e inizio marzo, è frequentato dai club italiani che lo sfruttano come intermezzo di stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

