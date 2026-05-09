Notizie Artprice | La Biennale di Lione 2026 ridefinisce le forze trainanti dell’arte contemporanea internazionale

A ottobre 2026 si terrà la Biennale d’Arte Contemporanea di Lione, considerata uno degli eventi principali del calendario artistico internazionale. La manifestazione segue la Biennale di Venezia, che si svolge nell’autunno dello stesso anno. La rassegna è promossa come un momento di rilievo per l’arte contemporanea e si inserisce tra le principali esposizioni di settore a livello globale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PARIGI, 8 maggio 2026 PRNewswire — Nell’autunno del 2026, sulla scia della Biennale di Venezia, la Biennale d’Arte Contemporanea di Lione si dimostra uno dei maggiori eventi del calendario artistico internazionale. Essendo il più importante evento francese di arte contemporanea, ogni edizione riunisce quasi 300.000 visitatori e crea oltre 2,7 milioni di interazioni con opere d’arte nello spazio pubblico, affermando un modello unico in cui produzione artistica, diffusione, impegno a livello territoriale e portata internazionale convergono su vasta scala. Più che una semplice mostra, la Biennale di Lione rappresenta oggi una piattaforma internazionale mediatica, all’incrocio tra scene artistiche, istituzioni, collezionisti, fondazioni, professionisti e dinamiche economiche a livello globale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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