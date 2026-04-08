Alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea Ceneri e Luce

Dal 11 al 26 aprile 2026, le Basiliche Paleocristiane di Cimitile ospitano la mostra internazionale di arte contemporanea intitolata

Dall’11 al 26 aprile 2026, presso il Complesso Monumentale delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, la collettiva internazionale “Ceneri e luce: cromie di pace in terra di santi” promossa dalla Fondazione Premio Cimitile e dal Comune di Cimitile, con il contributo di Regione Campania e Città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Temi più discussi: Cimitile, Via Crucis con 200 figuranti nella splendida cornice delle Basiliche Paleocristiane; Cimitile: tutto pronto per la Via Crucis Vivente; Pasqua d’Artista a Salerno: successo per i dolci dei Supermercati Piccolo; Cimitile, torna la Via Crucis vivente nelle Basiliche Paleocristiane -.

Cimitile, Via Crucis con 200 figuranti nella splendida cornice delle Basiliche PaleocristianeUn viaggio nella storia, nella fede, nella tradizione. Le Basiliche Paleocristiane di Cimitile sono state il teatro della Via Crucis Vivente, manifestazione tra le più suggestive e partecipate della S ... videonola.tv

Cimitile, torna la Via Crucis vivente nelle Basiliche PaleocristianeFede e storia si incontrano. Oltre 200 figuranti per un viaggio millenario nella Passione Cimitile, torna la Via Crucis Vivente nelle Basiliche Paleocristiane ... marigliano.net

Un luogo di silenzio e preghiera: Il “Sepolcro” alle Basiliche Paleocristiane Nello scenario millenario della Basilica di Santo Stefano, all’interno del complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, rivive la memoria del luogo in cui fu adagiato il corpo di - facebook.com facebook