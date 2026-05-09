Norris | Basta batterie in F1 la proposta per più divertimento
Norris ha proposto di eliminare le batterie nelle vetture di Formula 1, sostenendo che questa modifica potrebbe rendere le gare più divertenti. La proposta solleva domande sulla gestione dei sorpassi e sull’imprevedibilità dei duelli in pista, che attualmente sono influenzati dal sistema di gestione dell’energia. La questione riguarda come cambierebbe il modo di condurre le gare senza l’uso delle batterie e quali effetti avrebbe sulla strategia dei piloti.
? Domande chiave Come cambierebbe la gestione dei sorpassi senza il sistema delle batterie?. Perché la gestione dell'energia rende i duelli in pista così imprevedibili?. Quali rischi tecnici corrono i piloti con le attuali velocità di chiusura?. Come influirà il nuovo rapporto tra potenza termica ed elettrica nel 2027?.? In Breve Piastri segnala sorpassi imprevedibili causati dalle diverse cariche energetiche tra le vetture.. Antonelli evidenzia instabilità aerodinamica e minore reattività con modalità Straight Mode attiva.. Regolamento 2027 prevede aumento potenza termica di 50kW e rapporto potenza 60-40.. Gestione batteria limita l'aggressività dei piloti durante i duelli in pista.🔗 Leggi su Ameve.eu
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