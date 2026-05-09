Norris | Basta batterie in F1 la proposta per più divertimento

Norris ha proposto di eliminare le batterie nelle vetture di Formula 1, sostenendo che questa modifica potrebbe rendere le gare più divertenti. La proposta solleva domande sulla gestione dei sorpassi e sull’imprevedibilità dei duelli in pista, che attualmente sono influenzati dal sistema di gestione dell’energia. La questione riguarda come cambierebbe il modo di condurre le gare senza l’uso delle batterie e quali effetti avrebbe sulla strategia dei piloti.

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