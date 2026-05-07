Modifica regole F1 | più sicurezza ma il divertimento? Kimi vola Russell in difficoltà

Nel GP di Miami di Formula 1, si sono registrate modifiche alle regole che aumentano le misure di sicurezza, mentre alcune gare si sono rivelate più impegnative per alcuni piloti. Durante la corsa, un pilota ha raggiunto alte velocità in volo, mentre un altro ha incontrato molte difficoltà in pista. In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti approfondiscono gli eventi principali della gara e le conseguenze delle nuove normative.

In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano tutto quello che è successo nel GP di Miami di Formula 1. Le modifiche al regolamento hanno aumentato la sicurezza dei piloti, ma hanno davvero migliorato lo spettacolo in pista? Intanto il talento di Kimi Antonelli continua a crescere e mette pressione a George Russell, ancora alla ricerca del feeling perfetto con la Mercedes. Ferrari resta un rebus: il risultato finale non racconta la straordinaria prestazione di Charles Leclerc, autore di una gara di altissimo livello. Grande sorpresa anche per la competitività della Red Bull. merito della macchina o del solito Max Verstappen? McLaren invece non sorprende più: il progetto tecnico si conferma solidissimo dopo un inizio di stagione complicato dalla limitata conoscenza della power unit.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Modifica regole F1: più sicurezza ma il divertimento? Kimi vola, Russell in difficoltà Modifica regole F1: più sicurezza ma il divertimento Kimi vola, Russell in difficoltà Notizie correlate F1, Il primo gran premio con le nuove regole va alla Mercedes: in Australia vince Russell (ma la Ferrari c’è)George Russell vince il Gran Premio d’Australia e porta la Mercedes in cima al podio nella prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Leggi anche: Bradley Lord commenta la lotta tra Kimi Antonelli e George Russell per il titolo F1. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cambiano le regole in F1, più libertà in qualifica; Tombazis (Fia): Le modifiche alle regole F1? Non rivoluzioni. Vedremo qualifiche più veloci; La F1 torna a Miami, cambiano le regole: le novità in qualifica e la caccia alla Mercedes, che ha maledetto questa sosta; F1 | Antonelli: Provate più di 100 partenze, ma le modifiche le vedremo solo in Canada. F1, la Fia e le squadre cambiano regolamento: tutte le novità in programmaNelle qualifiche, oggetto di costanti critiche nel corso dei primi tre appuntamenti stagionali, i piloti potranno ricaricare la batteria fino ad un massimo di 7 megajoule (il limite in precedenza era ... sport.sky.it F1 2026, rivoluzione a Miami: nuove regole e Ferrari all’ultima chiamataF1 2026 Miami: Ferrari aggiorna tutto ! può sfidare Mercedes ? Rivoluzione regolamentare !La Formula 1 riparte da Miami dopo una lunga pausa e lo fa con un pacchetto di modifiche regolamentari che pot ... newsf1.it Aggiunta, modifica o eliminazione di regole per un gruppo Facebook di cui sei amministratore - facebook.com facebook