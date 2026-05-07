Un’agenda di pace tra Vaticano e Washington I temi chiave dell’incontro Leone XIV–Rubio

Da formiche.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro di 45 minuti tra il segretario di Stato statunitense e il Papa si è svolto in un clima di cordialità. Durante la riunione, sono stati scambiati sguardi e sorrisi che hanno accompagnato le discussioni. L’agenda prevedeva temi legati alla pace e ai rapporti tra il Vaticano e gli Stati Uniti. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali sui contenuti trattati durante il colloquio.

Più che le parole hanno contato gli sguardi e i sorrisi nei 45 minuti dell’incontro fra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio e papa Leone XIV. A differenza della freddezza formale della Santa Sede che inizialmente non ha diffuso filmati sulla vista, ma solo tre foto, e ha fatto riportare all’ Osservatore Romano l’incontro con Rubio come un normale appuntamento dell’agenda papale, seguito dall’udienza alle Guardie Svizzere e dalla visita ad limina dei Vescovi del Burkina Faso e Niger, il faccia a faccia fra il primo Pontefice americano e il cattolicissimo segretario di Stato è stato “molto più positivo e costruttivo di quanto si potesse prevedere alla vigilia”, lasciano intendere nelle ovattate stanze vaticane.🔗 Leggi su Formiche.net

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