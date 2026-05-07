Un incontro di 45 minuti tra il segretario di Stato statunitense e il Papa si è svolto in un clima di cordialità. Durante la riunione, sono stati scambiati sguardi e sorrisi che hanno accompagnato le discussioni. L’agenda prevedeva temi legati alla pace e ai rapporti tra il Vaticano e gli Stati Uniti. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali sui contenuti trattati durante il colloquio.

Più che le parole hanno contato gli sguardi e i sorrisi nei 45 minuti dell’incontro fra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio e papa Leone XIV. A differenza della freddezza formale della Santa Sede che inizialmente non ha diffuso filmati sulla vista, ma solo tre foto, e ha fatto riportare all’ Osservatore Romano l’incontro con Rubio come un normale appuntamento dell’agenda papale, seguito dall’udienza alle Guardie Svizzere e dalla visita ad limina dei Vescovi del Burkina Faso e Niger, il faccia a faccia fra il primo Pontefice americano e il cattolicissimo segretario di Stato è stato “molto più positivo e costruttivo di quanto si potesse prevedere alla vigilia”, lasciano intendere nelle ovattate stanze vaticane.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un’agenda di pace tra Vaticano e Washington. I temi chiave dell’incontro Leone XIV–Rubio

Notizie correlate

Marco Rubio è arrivato in Vaticano per l'incontro con Papa Leone XIVDopo essere entrato nel territorio Vaticano, il segretario di Stato Usa Marco Rubio è giunto nel cortile di San Damaso dove è stato accolto dal...

Rubio a Roma per portare la pace: il 7 maggio l’incontro con Papa Leone XIVGiovedì 7 e venerdì 8 maggioMarco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, sarà a Roma per incontrare alcuni membri del Vaticano e dello Stato...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Napoli, dalla Scuola della Pace a Scampia un messaggio di fratellanza per il Papa; In Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone e il Segretario di Stato Usa Rubio; Rubio da Leone per ricucire. Ma il Pontefice non cede: La Chiesa denunci il male; Nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Domani 7 maggio Rubio dal Papa.

Un’agenda di pace tra Vaticano e Washington. I temi chiave dell’incontro Leone XIV–RubioPiù che le parole hanno contato gli sguardi e i sorrisi nei 45 minuti dell’incontro fra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio e papa Leone XIV. A differenza della freddezza formale della Santa Sede ... formiche.net

Veglia di pace con Papa Leone XIV l’11 aprile 2026 | CEI in Vaticano: speranza è possibile solo con CristoLa Veglia di preghiera per la pace con Papa Leone XIV in Basilica di San Pietro l'11 aprile 2026: la CEI aderisce all'appello per il Cristo Risorto LA VEGLIA DI PREGHIERA CON IL PAPA PER LA PACE IN ... ilsussidiario.net

Una lettera privata che diventa pubblica, una protesta, una replica. Si è snodato in questi tre passaggi il confronto sulla benedizione rituale delle coppie omosessuali andato in scena in questi giorni tra il Vaticano e la Chiesa cattolica tedesca - facebook.com facebook

La ‘remigrazione’, una parola che “ha ben poco di cristiano”. Lo ha denunciato il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin intervenuto alla presentazione del volume edito dalla Libreria Editrice Vaticana che raccoglie discorsi, omelie, messaggi e lettere x.com