Gli studenti tengano pulite le aule Valditara | Non vogliamo risparmiare sui bidelli ma educare al rispetto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una circolare che invita gli studenti a mantenere pulite le aule, sottolineando l’importanza di educare al rispetto degli spazi scolastici. La comunicazione non prevede risparmi sui servizi di pulizia, ma si concentra sull’importanza di responsabilizzare gli studenti nella cura degli ambienti. La circolare ha generato un dibattito tra docenti e studenti.

La circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla cura degli ambienti scolastici continua a suscitare discussione. Il ministro Giuseppe Valditara, intervenendo a Radio Classica nella rubrica "Filo Diretto", ha chiarito l'obiettivo della nota del 23 febbraio.