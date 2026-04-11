Forlì c’è l’ostacolo più duro | l’Ascoli | Ma noi non meritiamo i bassifondi

Oggi alle 17.30 al ‘Morgagni’ il Forlì affronta l’Ascoli, attualmente in testa alla classifica insieme all’Arezzo. Il confronto tra le due squadre mette in evidenza il divario strutturale tra il team locale e il primo della classe, considerato uno dei favoriti per la promozione. Il match rappresenta un banco di prova importante per i biancorossi, che cercano di superare le difficoltà e dimostrare il proprio valore.

Se il calcio fosse una scienza esatta, oggi (ore 17.30) al ‘Morgagni’ il Forlì sarebbe spacciato, stante il gap strutturale che separa i biancorossi dall’ Ascoli, neo capolista a braccetto con l’Arezzo. Invece è materia non maneggiabile, che sfugge a ogni logica e teorema, anche quando tutto sembra già scritto. Ecco perché il Galletto (15°, gli servono 2 punti per l’aritmetica salvezza ) non parte battuto, malgrado gli indizi avversi: ovvero la forza del Picchio – 8 vittorie consecutive, miglior attacco (59 gol all’attivo) e difesa (22 al passivo, come l’Arezzo) del campionato – nonché l’esodo bianconero (oltre 800 i tifosi marchigiani sugli spalti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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