Ginnastica Artistica Italia pronta per la tappa di Baku | convocati azzurri e azzurre

La Nazionale Italiana di ginnastica artistica si prepara a competere a Baku dal 5 all’8 marzo, dopo aver affrontato la prima tappa a Cottbus. La scelta di partecipare a questa gara deriva dalla volontà di consolidare le esperienze acquisite e migliorare le performance. Gli atleti sono stati convocati per affrontare un impegno importante in un contesto internazionale. La squadra si concentra ora sulla preparazione per questa sfida in Azerbaijan.

Dal 5 all'8 marzo secondo appuntamento stagionale in Azerbaijan dopo l'esordio di Cottbus. Prosegue il percorso internazionale della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, attesa dal 5 all'8 marzo a Baku, in Azerbaijan, per il secondo impegno stagionale dopo l'esperienza inaugurale di Cottbus. Per la prova alla Milli Gimnastika Arenasi, il Direttore Tecnico Nazionale dell'ItalGAM Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato le convocazioni del settore maschile.

