Napoli-Conte possibile addio a giugno | spunta Thiago Motta per il futuro | CM

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli già a giugno, poiché la squadra rischia di non qualificarsi alla Champions League. La decisione dipende dal rendimento nelle ultime partite e dalle offerte che arriveranno. Il club valuta diverse opzioni per il futuro, tra cui un possibile ritorno di Thiago Motta. La situazione resta incerta e il tecnico sta riflettendo sul suo prossimo passo. La rosa si prepara a eventuali cambiamenti di formazione e strategia.

Il matrimonio tra il Napoli e Antonio Conte potrebbe concludersi con un anno di anticipo, specialmente nel caso in cui la squadra non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La sconfitta arrivata in casa dell’Atalanta ha reso preoccupante la classifica del Napoli in ottica qualificazione in Champions League con gli azzurri che dovranno guardarsi da Roma, Atalanta, Como e Juventus. Napoli, idea Thiago Motta per il post Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it L’eliminazione prematura dalla Champions League, quella in Coppa Italia e un campionato al di sotto delle aspettative hanno messo in discussione la posizione di Antonio Conte in casa Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Una panchina per tre: spunta anche Thiago MottaThiago Motta, attualmente sotto contratto con la Juventus, è stato recentemente sondato da un'importante società internazionale.

Real Sociedad, caccia al nuovo tecnico! Per la panchina spunta anche il nome dell’ex Juve Thiago Motta: i dettagliLa Real Sociedad è alla ricerca di un nuovo allenatore per risolvere la difficile situazione in campionato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, Conte spiazza: l’indizio sul futuro, Alisson Santos e la bordata a Lang, la retromarcia sugli infortuni; Napoli a -11 dall'Inter, Conte dice addio al bis Scudetto: Dobbiamo continuare a costruire il futuro; Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli in caso di addio di Conte? Per i bookmakers c'è un favorito; Conte-Napoli, addio a fine stagione? Il tecnico ha preso una decisione sul proprio futuro.

Clamoroso Mattioli a TMW – Conte-Napoli, è addio a fine stagione! Ecco il possibile sostitutoHanno del clamoroso le dichiarazioni di Mario Mattioli, giornalista, ai microfoni di TMW Radio. Secondo il suo parere, l'esperienza di Antonio Conte con il Napoli si può definire conclusa. mondonapoli.it

Conte, non sembra esserci futuro col Napoli: il silenzio di ADL pesa, l'indiscrezioneÈ tornato all'apice della cronaca sportiva il possibile addio di Antonio Conte. Così come nella passata stagione, era sempre questo il periodo - gennaio-febbraio - e, poi, alla fine nessun addio si è ... msn.com

DECISIONE DURISSIMA DI CONTE: L'ANNUNCIO DOPO ATALANTA-NAPOLI - facebook.com facebook

"Chivu manda Marotta, io non lo avrei permesso", da Napoli-Inter ad Atalanta-Napoli: Conte si sbugiarda dopo 4 mesi x.com