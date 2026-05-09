Il Milan sta valutando nuove opzioni per rinforzare il reparto offensivo, oltre ai già noti Leão e Pulisic. In un mercato in cui Nkunku e Gimenez incontrano difficoltà, è circolata l’ipotesi di un attaccante francese come possibile nuovo nome per la rosa. La società non ha ancora annunciato acquisti ufficiali, ma la ricerca di un profilo giovane e promettente prosegue.

Manca sempre meno alla fine della stagione e il Milan non può sbagliare e deve centrare l'obiettivo Champions League. Senza il pass per la massima competizione europea, il budget per la prossima estate subirebbe un drastico ridimensionamento. I premi UEFA e i ricavi dalle partite casalinghe, sono troppo importanti per mettere a segno colpi importanti per il presente e per il futuro. Per l'attacco occhio a un profilo molto, molto interessante dalla Francia. In questo 2026 l'attacco generale del Milan ha fatto tanta fatica, primi tra tutti Leão e Pulisic, che sembrano lontani dal massimo livello raggiunto con la maglia del Milan. Tra infortuni e un feeling tattico mai nato nel 3-5-2 di Allegri, i due leader dell'attacco del Milan stanno faticando a incidere.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Non solo Leão e Pulisic: il Milan punta il bomber del futuro (e non è italiano)

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Il sondaggio: Pulisic resta, via Leao, Tomori e un altro titolare. Il Milan del futuro secondo i tifosiAlla fine del campionato mancano ancora sette giornate e la qualificazione alla prossima Champions League è da conquistare, ma interpellati da un...

Leggi anche: Leao e Pulisic insieme? Il Milan con loro in campo ha segnato solo 5 gol

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Milan, cambio in attacco contro il Sassuolo: Pulisic in panchina, dal 1' c'è Nkunku; Fattore Pulisic: la certezza del Milan tra gol pesanti e le ombre sul futuro di Leão; Allegri: I fischi a Leao? Rispondo così! Su Pulisic, Nkunku, Gimenez, chi sostituirà Modric e il mercato…; Sassuolo-Milan, l'attacco delude ancora: da Leao e Nkunku a Pulisic e Gimenez, tutti bocciati.

Fattore Pulisic: la certezza del Milan tra gol pesanti e le ombre sul futuro di LeãoIl futuro del Milan passa da quello di Rafael Leao e da Christian Pulisic: lo statunitense è fondamentale per il progetto della società ... derbyderbyderby.it

Milan-Juventus a San Siro: Leão e Pulisic sotto esame, serve la svolta per la ChampionsMilan-Juventus a San Siro: Leão e Pulisic sotto esame, serve la svolta per la Champions A Milano torna una delle sfide più attese della Serie A: Milan-Juventus. Dopo lo ... tuttojuve.com

[MN] Probabile formazione contro l'Atalanta: (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. reddit

Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco Il punto su Pulisic e Leao #SempreMilan #Milan #ACMilan x.com