Oltre 5000 tifosi hanno partecipato a un sondaggio della Gazzetta dello Sport, rispondendo a domande sul futuro del Milan. Secondo le loro risposte, il club dovrebbe mantenere Pulisic e cedere Leao, Tomori e un altro giocatore tra i titolari. Le opinioni dei supporter offrono uno sguardo sulle preferenze riguardo alla composizione della rosa e alle strategie di mercato del club.

Alla fine del campionato mancano ancora sette giornate e la qualificazione alla prossima Champions League è da conquistare, ma interpellati da un sondaggio on line della Gazzetta dello Sport, gli oltre 5000 tifosi del Milan che hanno risposto hanno dimostrato di avere le idee già molto chiare sul futuro. Di fronte al dilemma sul portoghese, da confermare o da cedere visto che è a Milanello dal 2019, la gente non ha avuto dubbi: il 76% dei votanti propende per l'addio di Leao e solo il 24% vuole che resti. A pesare per i tifosi sono il contratto da 5,5 milioni netti più bonus, i problemi fisici che hanno fatto calare il suo rendimento in questo 2025-26 e il legame con l'ambiente che si è sfilacciato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il sondaggio: Pulisic resta, via Leao, Tomori e un altro titolare. Il Milan del futuro secondo i tifosi

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