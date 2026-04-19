Il Milan ha schierato insieme Rafa Leao e Christian Pulisic in alcune partite recenti, ma la loro collaborazione in campo non ha portato molti risultati in termini di gol. In totale, la squadra ha segnato soltanto cinque reti con entrambi in campo, senza migliorare le performance offensive rispetto a precedenti match. La dinamica tra i due giocatori è stata oggetto di attenzione, ma i numeri confermano una mancanza di efficacia offensiva condivisa.

Va detto che, fra tutti e due, quest'anno ne hanno effettivamente viste tante. Leao lotta da mesi con la pubalgia, con la critica (spesso corretta, a volte eccessiva), in fondo anche con se stesso e quella parte di sé che non riesce mai a liberarsi del tutto da quella tendenza alla "ciondolaggine". Pulisic, a sua volta, combatte con un problema fisico dietro l'altro, con una vita privata che lo espone suo malgrado allo sgradevole gossip pubblico, con un 2026 senza gol, con l'addio alla fascia da capitano in nazionale e con un rinnovo di contratto col Milan in stallo da mesi. Entrambi sono accomunati dall'incertezza sulla prossima stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao e Pulisic insieme? Il Milan con loro in campo ha segnato solo 5 gol

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