Movida sicura a Casalpusterlengo prima notte con le nuove regole | controlli serrati e locali blindati

A Casalpusterlengo, nella notte tra venerdì e sabato, sono entrate in vigore le nuove disposizioni per regolamentare la movida. Sono stati effettuati controlli con unità cinofile e sono stati limitati gli accessi nei locali più frequentati. L’obiettivo dichiarato è quello di contenere gli eccessi durante le ore serali e notturne, in conformità con l’ordinanza emessa dal sindaco. Le misure resteranno in vigore fino a nuova comunicazione.

Casalpusterlengo (Lodi), 12 aprile 2026 – A Casalpusterlengo è entrata in vigore stanotte l’ ordinanza del sindaco per contenere gli eccessi della movida: verifiche con unità cinofile e accessi contingentati nei punti più sensibili. Prima notte di applicazione delle nuove restrizioni per la movida e controlli serrati, nella notte tra sabato e oggi 12 aprile 2026, nelle vie del centro di Casalpusterlengo, volute dal sindaco Elia Delmiglio che ha ringraziato le forze dell’ordine per l’attività svolta, ribadendo la linea dell’amministrazione: "Tolleranza zero verso chi non rispetta le regole e il vivere civile. Andremo avanti con determinazione su questa strada”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Movida sicura, a Casalpusterlengo prima notte con le nuove regole: controlli serrati e locali blindati Movida, nuove regole per i locali: chiusura entro le 2Non si potranno servire alcolici in contenitori di vetro dopo le 22:30 e particolare attenzione al 'disturbo' della musica Nuove regole per la movida... Effetto Crans-Montana, controlli serrati nei luoghi della movida di Pavia: denunciati 4 titolari di localiPavia, 6 febbraio 2026 - Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio, disposti nell’ambito delle strategie condivise in sede di...