non seguo tendenze creo abiti senza tempo

Antonio Riva, stilista noto per le sue creazioni dedicate alle spose, ha dichiarato di non seguire le mode passeggere ma di preferire abiti che non passano di moda. Secondo lui, i suoi modelli si concentrano su aspetti fondamentali come equilibrio e proporzione, evitando elementi temporanei e puntando su uno stile che duri nel tempo. La sua attenzione si rivolge quindi a realizzare vestiti che mantengano validità oltre le mode del momento.

L’abito «importante», quello scenografico, strutturato, quasi scultoreo come nelle creazioni di Antonio Riva Milano, continua a rappresentare un sogno per molte donne. Il desiderio di sentirsi uniche, protagoniste e memorabili nel giorno del matrimonio non è affatto scomparso. Anzi, per alcune spose quell’abito resta un momento quasi «artistico», irripetibile. E oggi il concetto di sogno è molto più personale. Accanto agli abiti voluminosi e costruiti, convivono scelte molto diverse: linee minimal, abiti corti, tailleur, cambi d’abito durante la giornata, persino look non tradizionali. Il punto non è più stupire tutti, ma rappresentare sé stesse.🔗 Leggi su Laverita.info

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