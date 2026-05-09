Un anno fa, si è celebrato il primo anniversario di un importante evento che ha coinvolto una figura nota in ambito militare. Da una località storica del sud Italia, il rappresentante ha espresso la propria posizione contro le guerre, chiedendo di non rassegnarsi alle immagini di violenza e morte. La dichiarazione è stata rilasciata durante un viaggio in Campania, sottolineando il rifiuto di accettare conflitti armati.

«Basta guerre, non possiamo rassegnarci ad immagini di morte». Da Pompei, la cittadina ai piedi del Vesuvio dove ieri mattina ha iniziato il suo viaggio in Campania, nel primo anniversario della elezione al soglio pontificio, Leone XIV ha lanciato un nuovo appello affinché tacciano le armi. Lo ha fatto dal santuario dedicato alla Madonna, dove ha presieduto la messa in piazza Bartolo Longo, seguita poi dalla supplica. Parole chiare, che il papa ha pronunciato all’indomani dell’incontro del 7 maggio in Vaticano con Rubio, il segretario di Stato americano. Leone XIV non arretra di un millimetro, nonostante gli attacchi che gli aveva riservato nei giorni scorsi Trump proprio per le posizioni pacifiste ed anti belliciste di Prevost.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Non possiamo rassegnarci alla guerra». Prevost festeggia un anno da Leone

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