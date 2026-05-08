Papa Leone XIV a Pompei | Non possiamo rassegnarci a immagini di morte

Il Papa ha visitato Pompei e ha espresso il suo rifiuto di accettare immagini di morte, invitando i fedeli a pregare per la pace. Sia lui che il Papa Francesco hanno più volte chiesto preghiere su questo tema, includendo anche occasioni recenti. La richiesta di preghiere si rivolge a credenti di tutto il mondo, sottolineando l’importanza di questa intenzione.

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“In diverse occasioni, anche recenti, sia Papa Francesco che io abbiamo chiesto ai fedeli di tutto il mondo di pregare per questa intenzione (la pace). Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo Santuario oggi eleviamo con fede la nostra Supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede”. Lo ha detto Papa Leone XIV, dall’altare allestito sul sagrato del Santuario di Pompei, durante la Celebrazione Eucaristica e Supplica alla Madonna di Pompei. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV a Pompei: "Non possiamo rassegnarci a immagini di morte" Papa Leone a Pompei, la voce dei tifosi Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV in visita a Pompei:“Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte” Il Papa a Pompei nell'anniversario di pontificato: "Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte"«Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui, al santuario nel giorno della supplica e di questo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Quando Papa Leone XIV chiamò il servizio clienti della banca e riattaccarono. Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amoreE’ la celebrazione eucaristica all’esterno del Santuario della Madonna del Rosario, in piazza Bartolo Longo a Pompei, il momento centrale della visita pastorale di oggi di Papa Leone XIV. acistampa.com Papa Leone a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato, accolto da migliaia di fedeli. Appello per la pace: non rassegniamoci alle immagini di morte, si plachino gli odi fratricidi. facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com