Papa Leone XIV in visita a Pompei | Basta guerre non possiamo rassegnarci alle immagini di morte

Il Papa ha visitato il Santuario di Pompei e ha rivolto un appello contro le guerre e le scene di morte che si vedono nel mondo. Durante il discorso, ha sottolineato che la pace si costruisce prima di tutto dentro di sé e ha parlato di un’economia che deve essere al servizio dell’uomo. Il Pontefice ha anche invitato a riflettere sulle conseguenze delle tensioni internazionali e sulla necessità di agire per fermare i conflitti.

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Dal Santuario di Pompei l’appello del Pontefice: “La pace nasce dentro il cuore. Un’economia che preferisce il commercio delle armi alla vita umana la mette a repentaglio” “Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso”. Questo l’appello lanciato da Papa Leone XIV dal Santuario di Pompei, dove ha presieduto la messa nella piazza di San Bartolo Longo. Il Pontefice ha parlato di una pace “messa a repentaglio dalle tensioni internazionali”, invitando a non abituarci alla violenza quotidiana: “Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV in visita a Pompei:“Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte” Notizie correlate Il Papa a Pompei nell'anniversario di pontificato: "Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte"«Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui, al santuario nel giorno della supplica e di questo... Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del pontificato. “Basta guerra, non rassegnamoci a immagini di morte”Napoli, 8 maggio 2026 - La visita al Santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma. Papa Leone XIV, saluto a sorpresa ai fedeli in piazza: Buongiorno Pompei(LaPresse) Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV all’altare allestito in piazza San Bartolo Longo, davanti al Santuario di Pompei, dove migliaia di fedeli si sono radunati in attesa ... ilmattino.it Papa Leone XIV a Pompei in diretta: Niente ci fermerà dal compiere il bene, alle ore 17 il Pontefice a Napoli a Piazza del PlebiscitoPapa Leone XIV a Pompei per la Supplica della Madonna, poi a Napoli per la visita al Duomo e l'incontro con la cittadinanza oggi 8 maggio. Città blindate fin dalla sera prima, dirette televisive da ... fanpage.it Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV sull'altare allestito in piazza San Bartolo Longo davanti al Santuario di Pompei, per salutare i fedeli presenti in piazza e in attesa della Supplica alla Madonna. "Buongiorno Pompei! Grazie per la vostra presenza - ha de - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com