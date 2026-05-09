Non ho commesso questo fatto atroce | le parole di Sempio e i tutti nodi della nuova indagine su Garlasco

Andrea Sempio, coinvolto nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto vent’anni fa a Garlasco, ha dichiarato di non aver commesso il fatto durante un colloquio con alcune persone vicine. La nuova inchiesta si concentra sui nodi irrisolti e sulle prove raccolte nel corso degli anni. La possibilità di un suo arresto è stata menzionata nel corso delle discussioni, ma l’indagato ha espresso la speranza che questa misura non venga adottata.

“Spero che ciò non accada perché io, questo fatto atroce, non l’ho commesso” Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto vent’anni fa a Garlasco, ha commentato così con alcune persone vicine l'ipotesi di un suo arresto. Le sue parole sono state rese note nelle scorse ore.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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