Una nuova commedia romantica disponibile su Prime Video porta sullo schermo una storia leggera e divertente, tratta da un bestseller di Felicia. La pellicola vede protagonisti due attori italiani, che interpretano i personaggi principali in una narrazione che mescola situazioni di vita quotidiana e momenti di romanticismo. La recensione si concentra sulla capacità del film di intrattenere senza appesantire, offrendo una visione spensierata e accattivante.

Matilde Gioli e Cristiano Caccamo guidano la rom-com Prime Video tratta dal bestseller di Felicia Kingsley, tra ironia, tensioni romantiche e una storia d'amore fatta di seconde possibilità Non è un film nato per sorprendere, e d'altronde non ne ha bisogno per funzionare, né si lancia nella rivoluzione di un intero genere. Non è un paese per single punta invece tutto sul piacere del racconto, sul fascino dei suoi protagonisti e, soprattutto, su quella sensazione di spensieratezza che solo certe commedie romantiche sanno offrire. Appena arrivata su Prime Video, tratta dal bestseller di Felicia Kingsley, questa rom-com con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo porta sullo schermo tutta la consapevolezza e il garbo dei propri codici.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Non è un paese per single, recensione: la deliziosa leggerezza della rom-com Prime Video

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