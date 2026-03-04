Il film Non è un paese per single, tratto dall’omonimo romanzo di bestseller Felicia Kingsley, arriva su Prime Video. Scopriamo insieme la trama, la data d’uscita e il poster ufficiale del film romantico con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. La data d’uscita del film. Come rivelato da Amazon Prime Video, che distribuirà il film, Non è un Paese per single sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal prossimo 8 maggio. Si tratta della nuova attesissima commedia romantica con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, tratta dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley e ambientata nella campagna Toscana. Accanto a Gioli e Caccamo, un ricco cast che include anche Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani e con Marco Cocci e con la partecipazione di Bebo Storti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Non è un paese per single’: la nuova commedia di Prime Video

