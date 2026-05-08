Su Prime Video arriva una commedia romantica tratta dal bestseller di Felicia Kingsley, che narra la storia di due persone molto diverse tra loro. La trama si concentra su come le loro vite si intrecciano e cambiano, offrendo un racconto leggero e divertente. La protagonista principale è interpretata da un'attrice nota per i suoi ruoli in produzioni italiane, mentre la narrazione si sviluppa attraverso situazioni che spaziano dalla comicità alla tenerezza.

Dall’8 maggio, debutta su Prime Video Non è un paese per single, la trasposizione cinematografica dell’omonimo bestseller di Felicia Kingsley, regina delle classifiche italiane con oltre 4 milioni di copie vendute. La commedia, prodotta da Italian International Film e Amazon MGM Studios, vede protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. Sotto la direzione di Laura Chiossone, la storia parla di Elisa, la cui stabilità viene improvvisamente scossa dalla ricomparsa di un suo vecchio amico d'infanzia. Elisa e Michele sembrano appartenere a mondi inconciliabili. Lei, 34 anni, vive ancora a Belvedere, il paese dove è cresciuta, e passa le sue giornate tra la gestione della tenuta di famiglia e il ruolo di madre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non è un paese per single, su Prime Video la commedia romantica con Matilde Gioli

“Non è un paese per single”, intervista a Chiossone, Matilde Gioli e Cristiano Caccamo

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