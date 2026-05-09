Il dibattito sul futuro degli atenei nelle aree interne si accende in seguito ai recenti cali demografici che coinvolgono queste zone. Le istituzioni universitarie si trovano di fronte a proposte di ridimensionamento o chiusura, mentre le autorità continuano a discutere sulle possibili conseguenze di tali decisioni. La questione riguarda principalmente il destino delle strutture universitarie e il loro ruolo nelle comunità locali, con molte voci che si oppongono allo smantellamento.

Il calo demografico e il destino degli atenei nelle aree interne non smette di suscitare dibattito e prese di posizione. Ad intervenire oggi è Tonino Pencarelli, ordinario di economia e gestione delle imprese della Carlo Bo, che sostiene l’insensatezza di svuotare ulteriormente le zone periferiche: "Taluni, nel dibattito apertosi, suggeriscono di rivedere le politiche territoriali che non dovrebbero più salvaguardare indistintamente tutti i comuni e tutte le funzioni, e di accettare che alcuni territori concentrino popolazione, servizi avanzati e investimenti, lasciando altri ad un ruolo più marginale o complementare". "Sulla base – dichiara...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "No allo smantellamento degli atenei interni"

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