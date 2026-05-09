No allo smantellamento degli atenei interni
Il dibattito sul futuro degli atenei nelle aree interne si accende in seguito ai recenti cali demografici che coinvolgono queste zone. Le istituzioni universitarie si trovano di fronte a proposte di ridimensionamento o chiusura, mentre le autorità continuano a discutere sulle possibili conseguenze di tali decisioni. La questione riguarda principalmente il destino delle strutture universitarie e il loro ruolo nelle comunità locali, con molte voci che si oppongono allo smantellamento.
Il calo demografico e il destino degli atenei nelle aree interne non smette di suscitare dibattito e prese di posizione. Ad intervenire oggi è Tonino Pencarelli, ordinario di economia e gestione delle imprese della Carlo Bo, che sostiene l’insensatezza di svuotare ulteriormente le zone periferiche: "Taluni, nel dibattito apertosi, suggeriscono di rivedere le politiche territoriali che non dovrebbero più salvaguardare indistintamente tutti i comuni e tutte le funzioni, e di accettare che alcuni territori concentrino popolazione, servizi avanzati e investimenti, lasciando altri ad un ruolo più marginale o complementare". "Sulla base – dichiara...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Si parla di: No allo smantellamento degli atenei interni; Università, nuovo taglio alle tasse per 10mila studenti.
No allo smantellamento degli atenei interniTonino Pencarelli, ordinario di economia e gestione delle imprese della ’Carlo Bo’: Fondamentali per attrarre studenti anche dall’estero . ilrestodelcarlino.it