Nelle acque del nord Adriatico, in prossimità di Porto Corsini, sono in corso le operazioni preliminari per lo smantellamento di quattro piattaforme offshore. La società responsabile ha avviato il processo di dismissione, concentrandosi inizialmente sulle strutture di Ravenna, che sono considerate ormai giunte alla fine del loro ciclo di vita. Le attività prevedono fasi di preparazione prima di procedere all’effettivo smantellamento delle installazioni.

Eni avvia il percorso di dismissione delle piattaforme offshore nel nord del mare Adriatico partendo da Ravenna, dove sono iniziati i primi interventi legati al decommissioning di quelle arrivate a fine vita. Il Piano riguarda circa una decina di impianti per l’ estrazione di gas, molti dei quali situati al largo della costa ravennate. Si tratta di strutture legate a giacimenti ormai esauriti, destinate a essere smantellate senza riutilizzi e quindi escluse anche dai progetti di stoccaggio di anidride carbonica nel sottosuolo marino, come avviene invece per la "Garibaldi" a Casal Borsetti. I lavori sono partiti dalla piattaforma Porto Corsini 73 (PC-73), a 18 chilometri dalla costa, dove è in corso una prima fase operativa preliminare alle attività di smantellamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a quattro piattaforme. La prima a Porto Corsini. In corso attività preliminari, poi via allo smantellamento

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