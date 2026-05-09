Niscemi qual è la situazione a 100 giorni dalla frana | Gli esperti | Serve un ecosistema sostenibile dannoso creare nuovi insediamenti

A cento giorni dalla frana, Niscemi si trova nella fase di transizione tra l'emergenza e il recupero. Gli esperti sottolineano la necessità di sviluppare un ecosistema sostenibile e criticano la creazione di nuovi insediamenti. La priorità ora è preservare e valorizzare il patrimonio culturale e immobiliare danneggiato durante la fase di primo intervento, con l'obiettivo di costruire un futuro che rispetti le caratteristiche della città.

Niscemi, 16 gennaio 2026. Una grave frana sconvolge la città del Nisseno che si affaccia sulla vallata del fiume Maroglio. Non è la prima volta: già era successo nel 1970 e nel 1997. Il fronte, stavolta, è lungo 4,5 chilometri, con un'altezza che varia dai 15-25 metri fino a picchi di 50-55 metri: è una delle frane più gravi e vaste in Europa. Oltre 1.600 gli sfollati, incalcolabili i danni. La causa è nota: il dissesto idrogeologico in Sicilia, acuito dalla situazione dei terreni dovuta alle intense piogge portate dal ciclone Harry. Le lesioni aperte sull'asfalto hanno fatto da preludio a nuovi collassi, l'erosione ha interdetto diverse centinaia di edifici e in zona rossa (e non solo) insistono beni architettonici tutelati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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