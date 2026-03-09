Niscemi gli esperti della Protezione Civile | La frana continuerà a cedere

Gli esperti della Protezione Civile hanno confermato che la frana a Niscemi continuerà a cedere. Uno studio recente evidenzia che i movimenti di terreno nella zona sono ancora in atto e che non si prevedono miglioramenti a breve termine. La situazione rimane monitorata, e le autorità hanno avviato interventi di sorveglianza costante per valutare l’evoluzione del fenomeno.

Secondo uno studio della Protezione Civile Niscemi crollerà ancora. Il dossier firmato dai professori dell'università di Firenze guidati da Nicola Casagli « la scarpata principale che borda il paese è suscettibile di un'evoluzione che potrebbe coinvolgere ulteriori edifici posti in prossimità del margine instabile e compromettere in modo permanente tratti di viabilità strategica». Anche se «il centro presenta condizioni di sostanziale stabilità.». Le cause del disastro. Il rapporto di cui parla oggi il Corriere della Sera è fatto di analisi tecniche, ricostruzioni storiche, elaborazioni satellitari e valutazioni del rischio. La fascia interdetta è stata di recente ridotta da 150 a 100 metri.