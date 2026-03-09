Frana Niscemi gli esperti | Impossibile stabilizzarla per sempre scarpata cederà ancora

Gli esperti hanno dichiarato che non sarà possibile stabilizzare definitivamente la frana a Niscemi, e che la scarpata continuerà a cedere nel tempo. La situazione di dissesto idrogeologico nel territorio di Niscemi si mantiene stabile nel suo stato attuale, con interventi che non potranno eliminare del tutto il rischio di ulteriori movimenti di terra. La questione rimane aperta senza soluzioni definitive.

Il destino di Niscemi sembra ormai segnato da una convivenza forzata e perpetua con il dissesto idrogeologico. Dopo il catastrofico collasso di gennaio, che ha squarciato il tessuto urbano, una nuova relazione tecnica dell’ Università di Firenze getta un’ombra definitiva sulle speranze di una soluzione risolutiva. Gli esperti, incaricati dalla Protezione Civile, hanno confermato che l’evento franoso è così vasto e strutturale da rendere impossibile qualsiasi intervento di arresto definitivo; restano applicabili solo accorgimenti limitati per un consolidamento temporaneo. È una verità amara che riecheggia moniti già lanciati venticinque anni fa e rimasti inascoltati, quando un altro report avvertiva del costante movimento del terreno consigliando lavori mai eseguiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

