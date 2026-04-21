Olbia terrore nel night club | ferito con coltello e trascinato fuori

Nella serata di lunedì 20 aprile, un uomo è stato ferito con un coltello in un night club di Olbia e successivamente trascinato fuori dal locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato un 43enne di nazionalità egiziana. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i presenti e ha portato all’azione delle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto e le condizioni della vittima sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo è stato aggredito, ferito con un’arma bianca e poi trascinato fuori da un locale notturno a Olbia, portando i carabinieri all’arresto di un 43enne di nazionalità egiziana lunedì 20 aprile. L’episodio, avvenuto il 14 aprile, ha tre aggressori colpire la vittima con calci, pugni e uno sgabello, prima che uno di loro estraesse un coltello colpendo l’uomo alla schiena e alle spalle. La dinamica violenta si è scatenata all’interno di un night club dopo una rissa tra diversi avventori. Durante lo scontro, la vittima è stata sopraffatta dal gruppo di tre persone che, dopo averla colpita fisicamente, l’hanno trascinata con forza verso l’esterno del locale per poi abbandonarla sul marciapiede.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, terrore nel night club: ferito con coltello e trascinato fuori Notizie correlate Terrore a Novoli: uomo ferito con coltello durante una rapinaUn uomo di 56 anni è stato ferito all’addome durante un tentativo di rapina avvenuto in via di Novoli, a Firenze, nella serata di lunedì intorno alle... Leggi anche: Calvizzano, lite finisce nel sangue: 26enne ferito con un coltello Una raccolta di contenuti Olbia, accoltellamento al night club: scatta l’arresto con l’accusa di tentato omicidioOlbia. Scatta l'arresto per l'uomo colpevole dell'accoltellamento avvenuto in un night club nella notte del 14 aprile. Nel pomeriggio di ieri, i ... olbia.it Olbia, night club chiuso per 15 giorniOlbia. Nella serata di sabato 18 aprile i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della ... olbia.it