Omicidio a Crema | tre nuovi indagati per la spedizione punitiva

A Crema, nel quartiere San Bernardino, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri tre individui legati all’omicidio di Hamza Salama. L’evento si è verificato recentemente e le autorità continuano le indagini per chiarire le responsabilità dell’accaduto. Finora, sono stati già ascoltati alcuni testimoni e sono stati eseguiti alcuni rilievi sulla scena del crimine. La procura sta lavorando per fare luce sui fatti.

? Cosa sapere Tre nuovi indagati per l'omicidio di Hamza Salama avvenuto a Crema nel quartiere San Bernardino.. La Procura contesta concorso in omicidio e favoreggiamento per il furto di una catenina.. Tre nuovi indagati per l’omicidio di Hamza Salama, il ventenne egiziano ucciso a sprangate e coltellate nel quartiere San Bernardino di Crema durante la serata di Pasquetna. La Procura ha ampliato il numero dei soggetti coinvolti, iscrivendo nel registro degli indagati due maggiorenni e una ragazza appena maggiorenne, oltre al 17enne marocchino già accusato dell’esecuzione del delitto. Dinamiche della spedizione punitiva e nuovi profili investigativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio a Crema: tre nuovi indagati per la spedizione punitiva Notizie correlate Leggi anche: Spedizione punitiva a Montesarchio: quattro giovani a processo per tentato omicidio Omicidio in periferia, dietro la droga sintetica e la spedizione punitiva \ FOTOLa notte scorsa il corpo di un uomo di 33 anni è stato ritrovato senza vita all'interno di un'abitazione di Via Reginaldo Giuliani. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il delitto di Crema, spunta il movente: il furto di una collanina; Omicidio a Crema, spunta un possibile movente: nuovi dettagli dalla testimonianza di una residente; Agnadello - Assassino in fuga; Centro Culturale Islamico introduce secondo turno di preghiera dopo l'omicidio di Hamza. Omicidio di Hamza Salama a Crema, indagati altri tre: spedizione punitiva per la collanina rubataDopo il 17enne arrestato subito dopo la morte del ragazzo, sotto inchiesta altri due giovani per concorso in omicidio e una ragazza per favoreggiamento ... milano.repubblica.it Ucciso a colpi di spranga a Crema, 3 nuovi indagati per l’omicidio di Hamza Salama: due ragazzi e una ragazzaTre nuovi indagati per l'omicidio di Hamza Salama, aggredito a colpi di spranga e accoltellato in via Brescia a Crema (Cremona) ... fanpage.it Indagini in corso a Cecima, nel pavese: ritrovato il cadavere di una 22enne Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio - facebook.com facebook Omicidio nel Catanese, 66enne ucciso e nascosto: tre fermati #catania x.com