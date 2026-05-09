Un ex buffone, ormai cresciuto, si trova di fronte a un pubblico che grida il suo nome. Durante un momento di chiarimento, chiede chi preferiscano tra due figure, ricevendo un'ovazione per uno dei nomi. La scena si chiude con una battuta sull'altra figura, lasciando intendere uno scambio di battute tra il protagonista e la folla.

«Chi volete che vi dia: Farage o Barabba?». Ruggito della folla: «Farage!!!». «Ma allora che farò di Barabba?». «Sia crocifisso!!!». «Ma che male ha fatto?». «È un europeista!!!». Potrebbe essere un remake di un film dei Monty Python oppure un viaggio nel tempo di doctor Who ma una cosa è certa: se Nigel Farage si fosse trovato in una situazione sgradevole come quella descritta nei Vangeli, alle prese con Pilato e i Sommi Sacerdoti, se la sarebbe cavata più o meno in quel modo. Perché lui, i plebisciti e i referendum, li vince sempre. E se si tratta di elezioni, ha il dono di trasformarle in plebisciti e referendum il cui quesito è....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nigel l’ex buffone è cresciuto Adesso è lui che si fa due risate

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