Un pluricampione di karate, noto anche come attore simbolo della mascolinità americana, ha recentemente fatto parlare di sé per un meme che lo ritrae in un video di flessioni. Nel filmato, si vede mentre si esibisce, ma il commento scherzoso sottolinea che non è lui a sollevarsi, bensì la terra a abbassarsi. La figura è anche protagonista di uno scontro leggendario con Bruce Lee al Colosseo e di numerose apparizioni televisive.

Nel cult “L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente” quel satanasso di Bruce Lee, alfiere planetario del kung fu, nella maestosa scenografia del Colosseo sconfigge il karateka Chuck Norris. Il film uscì nelle sale italiane nel 1973 e molto si discusse all’epoca - se il duello si fosse tenuto nella realtà - su chi tra i due fosse risultato vincitore. E alla fin della tenzone si convenne che certamente Bruce Lee - che tra l’altro morì in circostanze misteriose proprio quell’anno - era un filosofo che tra un colpo e l’altro urlava il suo senso del mondo ed era in grado (come ci ha poi spiegato Quentin Tarantino in “Kill Bill”) di far esplodere il cuore dell’avversario con i celeberrimi cinque colpi delle dita, ma insomma, Chuck Norris all’epoca non gli era da meno, niente affatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Se fa le flessioni non è lui che si alza ma la terra che si abbassa": così un campione s'è fatto meme

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