Dopo la partita contro Moller, durante un’intervista, il giornalista ha chiesto a Jannik Sinner se utilizzasse l'app di incontri Bumble. Tuttavia, il tennista ha frainteso la domanda, portando a una reazione spontanea e divertente. Il momento ha suscitato sorriso tra i presenti, creando un siparietto leggero nel post-partita. La confusione è stata immediatamente chiarita, ma l’episodio ha lasciato un ricordo divertente tra i protagonisti.

Curioso siparietto tra Jannik Sinner e un giornalista nel post-partita contro Moller: l'azzurro cita alcune app che potrebbe usare per imparare lo spagnolo, ma il fraintendimento è dietro l'angolo. Dall’imbarazzo del ‘lost in translation’ in campo alla discrezione su Carlos Alacaraz in conferenza stampa. Nelle due domande col microfono aperto per il pubblico subito dopo la vittoria su Elmer Moller Jannik Sinner promette che in futuro risponderà in spagnolo, poi lo switch sull’inglese. E quando passa alle interviste vere e proprie gli chiedono se ha delle app che lo aiutano con l’apprendimento di altre lingue Jannik dice di no ma cita come esempi Duolingo e Babbel.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner usa Bumble? Il giornalista lo fraintende e lui reagisce così: che risate!

Notizie correlate

Sinner, il rovescio lungolinea è glaciale: Lehecka reagisce cosìJannik Sinner, battendo in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4, vince anche il torneo di Miami dopo Indian Wells e realizza il Sunshine Double.

"Andresti all'Inter?". Il piccolo tifoso spiazza Camarda, lui reagisce così...Francesco Camarda ha incontrato i giovanissimi alunni dell'Istituto Marcelline di Lecce nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" di Panini.

Una raccolta di contenuti

Hai capito male!: Sinner, lo spagnolo e l'app di incontri. Il siparietto imbarazzante a MadridParticolare intervista dell'italiano dopo la vittoria contro Moller nei sedicesimi di finale: Non ho bisogno di queste applicazioni... ... tuttosport.com

Sinner, che imbarazzo per il siparietto durante l'intervista: Non ho bisogno di una app di incontri...Il numero uno al mondo dopo la vittoria con Moller, protagonista di un malinteso che lo fa arrossire: ecco cosa è successo ... corrieredellosport.it