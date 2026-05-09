Una bambina operata ha ricevuto il supporto per il suo viaggio di ritorno in Sicilia, poiché la clinica ha coperto le spese del trasferimento. La vicenda riguarda il rientro della piccola dopo l’intervento chirurgico, senza che sia stato organizzato un treno o un mezzo pubblico. La situazione si svolge presso l’ospedale privato Sol et Salus di Rimini, che ha deciso di contribuire alle esigenze del piccolo paziente.

La solidarietà a volte viaggia su quattro ruote. È una storia di cura e di sanità che va oltre la sala operatoria quella che vede protagonista l’ospedale privato Sol et Salus di Rimini. Ieri mattina la struttura ha infatti permesso il rientro a casa in Sicilia di una bambina di soli 8 anni e della sua famiglia. L’ospedale ha scelto di farsi interamente carico dei costi del viaggio in sicurezza, trasformando un problema logistico ed economico in un gesto di profonda umanità. La piccola paziente era giunta a Rimini da Catania (insieme alla mamma al nono mese di gravidanza e la sorellina di 2 anni) per un intervento di osteotomia all’arto inferiore, eseguito con successo circa 3 settimane fa dall’équipe specialistica della struttura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Niente treno per la bimba operata. La clinica paga il rientro in Sicilia

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Bimba operata al Sol et Salus, l’ospedale paga il viaggio di ritorno. “Cura che va oltre la chirurgia”Una storia di cura, attenzione e vicinanza arriva dall’ospedale Sol et Salus, dove nei giorni scorsi è stata operata con successo una bambina...

Meloni sul decreto Lavoro: «Niente incentivi per chi non paga un “salario giusto”». Aumenti in busta paga e contratti pirata: cosa ha detto la premier – Il videoLa premier Giorgia Meloni si è presentata in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto sul Lavoro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: A luglio niente treni e stazione chiusa per tre settimane durante i lavori di restauro del cavalcavia per il Cimitero. Bus sostitutivi, i disagi di pendolari e viaggiatori: per ora scarse informazioni; Niente treno per la bimba operata. La clinica paga il rientro in Sicilia; I lavori al nodo ferroviario di Seveso: treni dimezzati da lunedì 4 maggio: 8 mesi di disagi per i pendolari; Nel bus sostitutivo non c’è posto, viaggiatori restano a piedi.

Seveso, niente treni per due giorni fino a Meda. Da lunedì in servizio il nuovo binarioLa linea sarà interrotta sabato e domenica con corse limitate alla stazione di Seveso. L’interruzione si rende necessaria per consentire l’attivazione del nuovo binario, in direzione Meda, realizzato ... ilgiorno.it

Scudetto per niente scontato. A giugno eravamo sotto un treno e a inizio stagione eravamo là a sperare nel quarto posto. Tutto così inaspettato ma godurioso il doppio. Grazie ragazzi, grazie Cristian. #Inter x.com

Viaggio in Slovenia partendo da Milano in treno reddit