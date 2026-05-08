Bimba operata al Sol et Salus l’ospedale paga il viaggio di ritorno Cura che va oltre la chirurgia

Una bambina di otto anni proveniente dalla Sicilia è stata sottoposta con successo a un intervento di osteotomia all’arto inferiore presso l’ospedale Sol et Salus. L’operazione, finalizzata a correggere deformità scheletriche, si è conclusa positivamente. Nei giorni successivi, l’ospedale ha deciso di coprire anche il costo del viaggio di ritorno per la famiglia della paziente, dimostrando attenzione e vicinanza oltre l’aspetto strettamente medico.

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