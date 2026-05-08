Bimba operata al Sol et Salus l’ospedale paga il viaggio di ritorno Cura che va oltre la chirurgia
Una bambina di otto anni proveniente dalla Sicilia è stata sottoposta con successo a un intervento di osteotomia all’arto inferiore presso l’ospedale Sol et Salus. L’operazione, finalizzata a correggere deformità scheletriche, si è conclusa positivamente. Nei giorni successivi, l’ospedale ha deciso di coprire anche il costo del viaggio di ritorno per la famiglia della paziente, dimostrando attenzione e vicinanza oltre l’aspetto strettamente medico.
Una storia di cura, attenzione e vicinanza arriva dall’ospedale Sol et Salus, dove nei giorni scorsi è stata operata con successo una bambina siciliana di 8 anni affetta da osteotomia all’arto inferiore, un intervento chirurgico che serve per correggere gravi deformità assiali o torsionali. La.🔗 Leggi su Riminitoday.it
He Couldn’t Heal His Past—But He Healed Himself!
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