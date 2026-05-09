Niente radicchio per i braccianti di Cavanella Po Tre giovani perdono la vita

Da veneziatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giovani braccianti hanno perso la vita in un incidente avvenuto a Cavanella Po. Secondo quanto riferito, uno di loro avrebbe dichiarato di sentirsi stanco e di aver avuto difficoltà a giudicare la curva, finendo per proseguire dritto invece di girare. L’incidente ha coinvolto un mezzo agricolo, mentre altri dettagli sulla dinamica sono ancora in fase di accertamento.

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«La mia testa è pesante e mi fa male. Non ha visto la curva, doveva girare ma è andato avanti dritto». Hamza, cittadino centroafricano è uno dei nove giovani precipitati nel van rosso bordeaux che li stava portando a lavorare sabato mattina verso le 6. È uno dei superstiti che come altri cinque.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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