Auto fuori strada a Tribiano | perdono la vita due giovani

Nelle prime ore di questa mattina a Tribiano, nel milanese, un'auto è uscita di strada provocando la morte di due giovani. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica 3 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare i due ragazzi coinvolti. Le forze dell'ordine stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale alle prime ore del mattino. Un tragico incidente si è verificato a Tribiano, nel territorio del Milanese, nelle prime ore di oggi, domenica 3 maggio. Poco prima delle 8 del mattino, un’auto è stata trovata fuori strada lungo la Strada Comunale 704, che collega i comuni di Tribiano e Mulazzano, a sud di Milano. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due giovani, una donna di 25 anni e un uomo di 26. Inutili i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con due ambulanze e due automediche inviate in codice rosso dall’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Auto fuori strada a Tribiano: perdono la vita due giovani Notizie correlate Auto esce di strada a Tribiano nel Milanese: morti due giovani di 24 e 25 anniSecondo le prime informazioni un'auto questa mattina sarebbe uscita di strada lungo la Strada Comunale 704 a Tribiano, nel Milanese. Finiscono fuori strada con la loro auto: paura per due giovani a SondrioGrande paura, ma per fortuna conseguenze non gravi, per due giovanissimi ragazzi di 17 e 18 anni coinvolti ieri sera attorno alle 19,30 a Sondrio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I 5 migliori fuoristrada del 2026; Auto fuori strada a Madonna del Pilone, conducente al Cto; Con l'auto fuori strada, 34enne muore sulla statale a Villasor; Auto fuori strada si schianta contro gli alberi: 67enne ferito. Auto fuori strada nella notte a Fontanelle di Boves: quattro giovani feritiIl veicolo è finito nel cortile di un’abitazione in via Gastaldato. Tre dei passeggeri sono minorenni. Indagini in corso sulle cause dell’incidente ... targatocn.it Auto fuori strada a San Mauro Pascoli: conducente liberata dai Vigili del FuocoIntervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 1° maggio, nel territorio di San Mauro Pascoli. Intorno alle ore 13:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena è stata allertata per un ... forli24ore.it Auto fuori strada nella notte a Fontanelle di Boves: quattro giovani feriti x.com Incidente nella notte a #Cittiglio: soccorsa una #donna. LEGGI QUI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/cittiglio-auto-fuori-controllo-paura-e-lievi-ferite-412239.html - facebook.com facebook