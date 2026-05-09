Niente cloro a Douma | l’Opcw ammette di aver nascosto le perizie che scagionavano Assad
L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) ha ammesso di aver nascosto le perizie che escludevano la responsabilità del governo in un attacco chimico avvenuto a Douma. In passato, l'organizzazione aveva negato le accuse e definito le ipotesi di insabbiamento come teorie del complotto. La rivelazione arriva dopo un'indagine interna che ha portato alla luce documenti nascosti e testimonianze ignorate.
Per anni l’Opcw ha negato. Per anni ha definito «teorie del complotto» le voci di un insabbiamento. Ma ora arriva lo strappo: il massimo organismo mondiale per il controllo delle armi chimiche ha finalmente ammesso di aver occultato prove cruciali che avrebbero scagionato il governo siriano di Bashar al-Assad dall’accusa di aver utilizzato gas tossici nella città di Douma nell’aprile 2018. L’ammissione, per quanto involontaria, è destinata a riscrivere la storia di uno degli episodi più controversi della guerra siriana: l’attacco che portò Stati Uniti, Regno Unito e Francia a bombardare la Siria poche settimane dopo, sulla base della convinzione che il regime di Bashar al-Assad avesse usato armi chimiche contro i propri civili.🔗 Leggi su It.insideover.com
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