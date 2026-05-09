L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) ha ammesso di aver nascosto le perizie che escludevano la responsabilità del governo in un attacco chimico avvenuto a Douma. In passato, l'organizzazione aveva negato le accuse e definito le ipotesi di insabbiamento come teorie del complotto. La rivelazione arriva dopo un'indagine interna che ha portato alla luce documenti nascosti e testimonianze ignorate.

Per anni l’Opcw ha negato. Per anni ha definito «teorie del complotto» le voci di un insabbiamento. Ma ora arriva lo strappo: il massimo organismo mondiale per il controllo delle armi chimiche ha finalmente ammesso di aver occultato prove cruciali che avrebbero scagionato il governo siriano di Bashar al-Assad dall’accusa di aver utilizzato gas tossici nella città di Douma nell’aprile 2018. L’ammissione, per quanto involontaria, è destinata a riscrivere la storia di uno degli episodi più controversi della guerra siriana: l’attacco che portò Stati Uniti, Regno Unito e Francia a bombardare la Siria poche settimane dopo, sulla base della convinzione che il regime di Bashar al-Assad avesse usato armi chimiche contro i propri civili.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Niente cloro a Douma”: l’Opcw ammette di aver nascosto le perizie che scagionavano Assad

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