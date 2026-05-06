Garlasco il Tg1 e le intercettazioni di Sempio in auto | Ho visto il video di Chiara e Alberto Poi ammette di aver tentato un approccio

Durante un'intercettazione, Andrea Sempio ha riferito di aver visto un video di Chiara Poggi e Alberto e di aver chiamato Chiara prima del delitto. Nelle registrazioni, Sempio parla da solo e ammette di aver tentato un approccio con Chiara Poggi. Il suo racconto è stato trascritto durante un'intercettazione telefonica ascoltata dal Tg1.

Nelle intercettazioni, Andrea Sempio – parlando da solo – avrebbe riferito di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, tentando un approccio. La giovane, secondo un’esclusiva del Tg1, avrebbe risposto: «Non ci voglio parlare con te», riattaccando subito dopo. Nella giornata di mercoledì 6 maggio, Sempio si è presentato in procura a Pavia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere, come annunciato ieri dai suoi legali, lasciando gli uffici dopo circa quattro ore. Sempre oggi è stato ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, che avrebbe preso le difese di Sempio dichiarando di non aver mai visto insieme al 38enne i video intimi della sorella con l’allora fidanzato, Alberto Stasi.🔗 Leggi su Open.online

Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: aveva visto il video di lei e Stasi

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Temi più discussi: RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Gemelle Cappa, chi sono e perché vengono interrogate. Stefania: Sicuramente mi presenterò; Sempio intercettato, ha tentato un approccio e lei ha rifiutato; Nicole Minetti: l'ascesa e la caduta dell'icona del ventennio berlusconiano.

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Per chi ha ricostruito passo passo le indagini il movente del delitto di Garlasco verterebbe oltre che ad una serie di nuove prove e di incongruenze nelle ricostruzioni dei fatti da parte di alcuni testimoni, anche nei video intimi tra Alberto e Chiara. Gli inquirenti, - facebook.com facebook

#Garlasco Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti. L’inviato #GR1 x.com