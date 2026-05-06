Il Tg1 ha reso nota una conversazione intercettata in cui Andrea Sempio, durante un colloquio in auto, afferma di aver visto i video di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Nella stessa conversazione, Sempio confessa di aver cercato un contatto con la ragazza coinvolta nel caso. La notizia si aggiunge alle informazioni finora raccolte sulla vicenda di Garlasco, senza ulteriori dettagli sulle implicazioni processuali.

Notizia clamorosa del Tg1 inerente al delitto di Garlasco: Andrea Sempio in un’intercettazione ambientale nella sua auto avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e anche di aver tentato un approccio con la ragazza. Non è chiaro se si tratti degli audio che sono stati fatti sentire a Marco Poggi durante il suo interrogatorio come persona informata sui fatti durante il quale il fratello della vittima ha negato di aver visto i video di Chiara e Alberto insieme ad Andrea Sempio. Secondo quanto scrive il Tg1, però, lo stesso Andrea Sempio in un’intercettazione ambientale avrebbe ammesso, parlando da solo, di aver visto i filmati.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, la rivelazione del Tg1: “Sempio intercettato in auto racconta di aver visto il video di Chiara e Alberto”. E ammette di aver tentato un approccio

Il delitto di Garlasco: Sempio uccise chiara dopo un rifiuto sessuale

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